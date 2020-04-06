«Я не собралась, когда было нужно». Трусова оценила прошедший сезон

Бронзовая призерка финала «Гран-при» и чемпионата Европы Александра Трусова в эксклюзивном интервью «СЭ» оценила свое выступление в сезоне-2019/20 по пятибалльной шкале.

— Я бы поставила «четверку», — сказала Трусова. — Конечно, есть недовольство. Я просто не откатала свою программу на решающих стартах так, как хотела. Хотела в этом сезоне сделать пять чистых четверных в произвольной программе, удалось пока только четыре. Значит, это будет целью на следующий сезон. Удалось бы на чемпионате мира? Не знаю, тренировка — это одно, соревнование — другое. Надо именно собраться в нужный момент. Я считаю, что на финале Гран-при и на чемпионате России я могла все сделать лучше. Просто не собралась. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Трусовой — здесь