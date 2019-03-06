"Выше, дальше, быстрее". Туктамышева поучаствовала в челлендже от Капитана Марвел

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поучаствовала в челлендже "Выше, дальше, быстрее", организованном создателями фильма "Капитан Марвел" и исполнительницей главной роли Бри Ларсон.

"Вот и меня не обошел челлендж "Выше, дальше, быстрее" от Бри Ларсон, в рамках которого нужно рассказать, какой смысл ты вкладываешь в этот девиз.

Данные слова дают силу на льду, ведь они про силу духа, про препятствия, которые нужно будет преодолеть", – написала Туктамышева в Инстаграме.

"Выше, дальше, быстрее. Для меня неважно занять первое место на соревнованиях, для меня важно сделать что-то, что останется в умах и сердцах людей", – сказала фигуристка в видеоролике.

"Капитан Марвел" – первый сольный фильм Киновселенной Марвел о женщине-супергерое.