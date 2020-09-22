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«Вы хотите, чтобы люди катались до 80 лет». Ягудин о завершении карьеры Радионовой

16:48
Елена Радионова. Фото Ксения Нуртдинова, -
Елена Радионова. Фото Ксения Нуртдинова, -
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Елены Радионовой завершить карьеру. Бронзовый призер ЧМ-2015 и двукратная вице-чемпионка Европы ушла из спорта в 21 год.

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— Ну, завершила и завершила, что такого-то? Что люди должны до 80 лет из спорта не уходить? — заявил он «СЭ». — Она приняла такое решение, и мы все должны его уважать. Мне кажется, Елена Радионова уже очень давно закончила со спортом. Сейчас просто написала свой пост. Ленка — умная красавица — удачи ей. Хочется, чтобы ее жизнь после спорта была не менее интересной и яркой, чем до этого. (Севастиан Терлецкий)

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