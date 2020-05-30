Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в большом интервью «СЭ» высказалась о мерах поддержки населения в России во время пандемии коронавируса.

— Худшая сторона эпидемии в России — наш пофигизм российский. Сказали — нельзя ходить, а у нас если очень хочется, то можно. Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают.

— Некоторые люди требовали прямых денежных выплат.

— Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает. Недовольные есть всегда. Руководство страны шаг за шагом принимало решительные меры. Сразу всем помочь невозможно. Мы же приняли решение, что не будет арендной платы, что будут послабления по налогам, какие-то компенсации. Мы уже выбираемся. Парад скоро проведем, жизнь восстанавливается.

На Западе помогали тоже очень по-разному, и там лучше соблюдают правила. А у нас 40 процентов населения по последним опросам считают, что налоги не обязательно платить. Откуда деньги на все это? Гражданская позиция, патриотизм — это в первую очередь доверие к государству, уважение ее законов и правил. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с Ириной Родниной читайте на сайте «СЭ»