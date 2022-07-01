Энберт о смене спортивного гражданства: «Я всегда на стороне спортсменов, они сами знают, что хотят»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт высказался о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«У спортсменов карьера одна, поэтому выбор оставаться в России без возможности выступать за рубежом или уезжать и играть за другую страну на международных турнирах. Решение серьезное и сложное для всех. Я с гордостью выступал за родную страну и испытал особые чувства. Безусловно, сейчас обострится внутренняя конкуренция, турниры станут серьезнее. Честно говоря, я всегда на стороне спортсменов. Они сами знают, что хотят, и проживают жизнь так, как считают нужным», — заявил Энберт в беседе с RT.

30 июня сообщалось, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин должны пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.

Однако затем спортсмены заявили, что это ложная информация и они продолжат выступления за сборную России.