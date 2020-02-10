Волосожар рассказала о том, что стала инициатором их отношений с Траньковым

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар рассказала о том, что она стала инициатором их отношений с Максимом Траньковым. Она добавила, что после этого им стало сложнее работать вместе.

— Когда вы стали парой не только на льду, но и в жизни, работать стало проще?

— Сложнее. До этого между нами была хоть какая-то субординация, да и после тренировок мы расходились в разные стороны. А здесь все свалилось в одну кучу: работа, отношения, обиды, ссоры... Когда возникают личные отношения, партнёра невольно начинаешь воспринимать как свою собственность — можешь и лишнего наговорить, и дать волю эмоциям. А что такое скандал на тренировке? Это, прежде всего, потерянное время, — сказала Волосожар в интервью RT.

— Как вы относились к перспективе работать вместе с близким человеком?

— Никогда не была сторонницей того, чтобы смешивать в паре личные и рабочие отношения, но по жизни у меня всё всегда получалось наоборот. Более того, инициатором оказалась как раз я — гораздо раньше, чем он, поняла, что это возможно. Поначалу это мне страшно мешало, поскольку ни о чём другом я уже не могла думать.

— Как рассказали ему об этом?

— В какой-то момент собралась с духом и решила, что больше не буду откладывать, а немедленно пойду к Максиму и поставлю вопрос ребром: либо да, либо нет. Накатила для смелости шампанского и пошла выяснять отношения.

— Как отреагировал Траньков?

— Сначала Максим мне озвучил ровно ту же позицию, которой раньше придерживалась сама: что совершенно ни к чему смешивать личные и рабочие отношения, катаясь в паре. Правда, сопротивлялся он недолго. Нам, на самом деле, повезло в том, что это было межсезонье. Случись это в разгар выступлений, вообще не знаю, чем все могло бы закончиться.