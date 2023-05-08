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Сегодня, 18:00

Волков рассказал о своем отношении к жестоким методам воспитания в фигурном катании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Александр Волков рассказал о своем отношении к жестоким методам воспитания в фигурном катании.

«У меня три дочери. Я сейчас говорю не как тренер, а как отец. Если бы, условно, моя дочка занималась бы каким-то видом спорта, и к ней тренер применил бы какие-то жестокие методы, ударил бы, то в лучшем случае он бы сел. Если родитель одобряет жестокие методы воспитания, то либо у него проблемы с головой, либо его все устраивает. Ради результатов и достижений можно потерпеть? Значит, такой родитель на всю голову больной человек, а с больных спроса нет. Я считаю, что бить нельзя. Да, иной раз поднимешь голос, лед долбанешь. Ну, мы все люди. Можно напугать ребенка, можно шепотом ему сказать так, что он заплачет, снимет коньки и больше никогда в жизни их не наденет. Бить нет смысла, не понимаю родителей, которые терпят. А что движет тренерами, я не знаю. Нет смысла применять такие методы, от этого выше не прыгнешь, срываться — вообще последнее дело, значит, просто неквалифицированный тренер и все», — приводит слова Волкова «Спорт День за Днем».

Под руководством Волкова тренируется 19-летний Артем Ковалев. В прошлом сезоне он занял 5-е место на чемпионате России, замкнул тройку лидеров на этапе Гран-при в Перми и занял 10-е место в финале.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/trener-volkov-bit-detey-net-smysla-ne-ponimayu-roditeley-kotorye-terpyat
Фигурное катание
Александр ВОЛКОВ
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