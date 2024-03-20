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20 марта, 23:17

Певица Дайнеко: «Я заставила петь Ягудина. Талантливый человек талантлив во всем»

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Российская певица и актриса Виктория Дайнеко рассказала о сотрудничестве с фигуристом Алексеем Ягудиным.

«Я одна из первых, кто заставила фигуриста петь — это был Алексей Ягудин. У нас с ним была песня «Иголка». Считаю, что талантливый человек талантлив во всем. Поэтому я готова записать совместную песню с кем-то из фигуристок», — цитирует певицу Sport24.

9 марта Ягудин выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов».

Источник: Sport24
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