Певица Дайнеко: «Я заставила петь Ягудина. Талантливый человек талантлив во всем»

Российская певица и актриса Виктория Дайнеко рассказала о сотрудничестве с фигуристом Алексеем Ягудиным.

«Я одна из первых, кто заставила фигуриста петь — это был Алексей Ягудин. У нас с ним была песня «Иголка». Считаю, что талантливый человек талантлив во всем. Поэтому я готова записать совместную песню с кем-то из фигуристок», — цитирует певицу Sport24.

9 марта Ягудин выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов».