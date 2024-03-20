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20 марта, 19:22

Щербакова перенесла операцию на голеностопе: «Со мной все хорошо»

Руслан Минаев
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Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова перенесла операцию на голеностопе. Об этом фигуристка рассказала в своем Telegram-канале.

«Всем привет. Со мной все хорошо, за меня можно не переживать. Потихонечку прихожу в себя. Спасибо еще раз за ваши теплые слова и пожелания. Ну а меня ждет восстановление», — сказала фигуристка.

3 марта команда Щербаковой стала обладателем Кубка Первого канала-2024.

Щербакова тренируется под руководством Тутберидзе с ноября 2013 года. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Анна Щербакова
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