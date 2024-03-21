Щербакова опубликовала видеоблог, сделанный во время операции

Российская фигуристка Анна Щербакова показала видео, которое записала во время проведения операции на голеностопе спортсменки. Девушка снимала все происходящее на операционном столе.

Спортсменка была успешно прооперирована вчера, 20 марта. Из-за этой травмы она пропустила весеннее шоу Этери Тутберидзе.

3 марта команда Щербаковой стала обладателем Кубка Первого канала-2024.

Щербакова тренируется под руководством Тутберидзе с ноября 2013 года. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).