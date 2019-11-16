Видео победного проката Трусовой на «Гран-при России»

Российская фигуристка Александра Трусова завоевала золото на этапе «Гран-при» в Москве. 15-летняя спортсменка чисто исполнила короткую программу, а в произвольной дважды упала (на четверном сальхове и каскаде «тройной лутц + тройной риттбергер»), при этом прыгнув три четверных.

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