Фигуристка Базарова — о судействе: «Оценки зависят от того какое у тебя имя и заслуги в прошлом»

Российская фигуристка Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением об особенностях судейства в фигурном катании.

«Компоненты часто зависят от техники. Это не совсем справедливо, но, к сожалению, это так. Оценки зависят от того, какое у тебя имя, заслуги в прошлом, прыжковый набор. Техническая оценка более объективна, ее сложнее подкрутить, а вот компоненты… Это не совсем по-спортивному, но как данность. Реалии фигурного катания.

У нас такой спорт, что существует рейтинг. Вполне официально есть международный рейтинг, внутренний, такое всегда было. И спортсмены с высоким рейтингом априори в более выгодном положении, им что-то может прощаться, от рейтинга зависят в том числе компоненты программы. Но этот рейтинг можно легко потерять. Ты должен быть всегда в топе, показывать красивое чистое катание, тогда ты поддерживаешь рейтинг», — сказала Базарова.

Спортсменка становилась призером чемпионата Европы в дуэте с Юрием Ларионовым.