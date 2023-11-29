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Сегодня, 17:35

Фигуристка Базарова — о судействе: «Оценки зависят от того какое у тебя имя и заслуги в прошлом»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением об особенностях судейства в фигурном катании.

 
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«Компоненты часто зависят от техники. Это не совсем справедливо, но, к сожалению, это так. Оценки зависят от того, какое у тебя имя, заслуги в прошлом, прыжковый набор. Техническая оценка более объективна, ее сложнее подкрутить, а вот компоненты… Это не совсем по-спортивному, но как данность. Реалии фигурного катания.

У нас такой спорт, что существует рейтинг. Вполне официально есть международный рейтинг, внутренний, такое всегда было. И спортсмены с высоким рейтингом априори в более выгодном положении, им что-то может прощаться, от рейтинга зависят в том числе компоненты программы. Но этот рейтинг можно легко потерять. Ты должен быть всегда в топе, показывать красивое чистое катание, тогда ты поддерживаешь рейтинг», — сказала Базарова.

Спортсменка становилась призером чемпионата Европы в дуэте с Юрием Ларионовым.

Фигурное катание
Вера Базарова/Юрий Ларионов
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