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Вечерние платья и народные танцы. Российские фигуристы — на жеребьевке юниорского чемпионата России

5 февраля 2020, 23:05
В Саранске прошла жеребьевка юниорского Первенства России по фигурному катанию.
В Саранске прошла жеребьевка юниорского Первенства России по фигурному катанию.

В Саранске прошла жеребьевка юниорского Первенства России по фигурному катанию. Соревнования пройдут 6-8 февраля, а перед ними более сотни спортсменов собрались в зале Мордовского драматического театра и разыграли стартовые номера.

Перед церемоний фигуристов развлекались народными песнями, а после нее объявили о введении допинг-контроля, что на юниорских соревнованиях практикуется нечасто.

Соревнования стартуют 6 февраля, в 14:00 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)

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