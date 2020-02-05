В Саранске прошла жеребьевка юниорского Первенства России по фигурному катанию. Соревнования пройдут 6-8 февраля, а перед ними более сотни спортсменов собрались в зале Мордовского драматического театра и разыграли стартовые номера.

Перед церемоний фигуристов развлекались народными песнями, а после нее объявили о введении допинг-контроля, что на юниорских соревнованиях практикуется нечасто.

Соревнования стартуют 6 февраля, в 14:00 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)