Вечерние платья и народные танцы. Российские фигуристы — на жеребьевке юниорского чемпионата России
В Саранске прошла жеребьевка юниорского Первенства России по фигурному катанию. Соревнования пройдут 6-8 февраля, а перед ними более сотни спортсменов собрались в зале Мордовского драматического театра и разыграли стартовые номера.
Перед церемоний фигуристов развлекались народными песнями, а после нее объявили о введении допинг-контроля, что на юниорских соревнованиях практикуется нечасто.
Соревнования стартуют 6 февраля, в 14:00 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)
Ну и по традиции перед большими соревнованиями — какие же красавцы и красавицы наши фигуристы! Это жеребьёвка юниорского первенства России 2020 в Саранске. И друг ради друга стараются, чтоб получше кадр получился! #фигурноекатание #чемпионатроссии #саранск #мордовия #сборнаяроссии #teamrussia #figureskating
Ну и еще немного видео и фото с жеребьевки юниорского чемпионата России в Саранске. Народные мотивы, объявление о допинг-контроле, которое зал встретил не слишком воодушевленно, и сама жеребьевка девушек. @kamilavalieva_oficialnew @teamakatyeva #фигурноекатание #чемпионатроссии #сборнаяроссии #мордовия