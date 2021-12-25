Медведева и Милохин у Урганта: рассказали про поцелуй и тату, Даня едва не перепутал Евгению с Гудковым
11:00
Российская фигуристка Евгения Медведева и популярный тиктокер Даня Милохин стали гостями передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Участники «Ледникового периода» рассказали о своем поцелуе на шоу и о татуировке Милохина, посвященной Медведевой. Также Медведева рассказала, когда ей было страшно вместе с Милохиным.
В конце выпуска Милохин в викторине «Любовь с первого звука» должен был вслепую угадать Медведеву среди трех участников, которым изменили голос. Он дважды выбрал Гудкова и дважды Евгению, но в решающий момент сделал выбор в пользу Медведевой.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю