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7 февраля, 22:40

Спортивный юрист рассказала о шансах на обжалование процесса суда по делу Валиевой

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос «СЭ» о возможности подачи апелляции на процесс суда по делу о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

— Апелляция возможна только на процесс, а не на решение. Насколько с вашей точки зрения стоит проводить работу в этом направлении?

— Так как обжалуется не дело по существу, то по большому счету не совсем важно, что написано в мотивировочной части. Процессуальные отступления чаще всего имеют место на этапе согласования слушаний, проведения слушаний и даже не отражены в решении. В решении отражено рассмотрение дела по существу, то, что было принято во внимание. Процессуальные отступления, например, отказ слушать того или иного свидетеля может даже не быть отражен в мотивировочной части. Не могу сказать, существуют большие шансы или нет. Это будет виднее юристам, которые вели процесс, которые заявляли какие-то ходатайства и, соответственно, которым отказывали в удовлетворении этих процессуальных ходатайств. Поэтому им виднее, идти обжаловать или нет. Но, конечно, как юрист, я всегда за. Решение точно не изменится. Если есть хоть малейшие основания, можно попытаться убедить других людей в своей точке зрения.

Камила Валиева. Валиева меняла версии по ходу суда. Что говорится в мотивировочной части решения CAS?

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Камила Валиева
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