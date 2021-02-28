Косторная рассказала о планах на карьеру после олимпийского сезона

17-летняя российская фигуристка Алена Косторная после неудачного выступления на финале Кубка России рассказала о своем состоянии и желании продолжать кататься после Олимпиады. Ранее спортсменка говорила, что планирует завершить карьеру после 2022 года.

— Я расстроена в целом, и в произвольной программе получилось не все, несколько элементов, — подчеркнула Косторная. — И в короткой тоже. Но я рада, что смогла выйти и выступить.

Общий смысл моей новой программы — девушка сквозь время, я показываю настоящее, прошлое, будущее. Я еду и тянусь за воспоминаниями во второй части. Уже не помню, с чего она начинается... Сегодня не получилось много мелких и плавных движений. Цель была сегодня — свет в конце тоннеля, и к нему ехать. Программу я должна была поменять еще к чемпионату России. Надо было пробовать. Они мне нравятся больше предыдущих. Да, что-то я потеряла, что-то приобрела. Но приобрела я уверенность, что любое можно преодолеть.

Потеря чемпионата мира? Для любого спортсмена это было бы обидно, тем более что я гол назад безоговорочно должна была туда пропасть. Что-то приобретаешь, что-то теряешь. Не надо из этого делать конец света. Я понимаю, что раньше говорила — хочу завершить после олимпийского сезона. Но это настолько близко, что всерьез начинаю задумываться — почему не кататься дальше? Если здоровье будет позволять.

(Дмитрий Кузнецов)