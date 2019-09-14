Валиева выиграла этап в Челябинске и вышла в финал юниорского «Гран-при»

Россиянка Камила Валиева заняла первое место на этапе юниорской серии «Гран-при» в Челябинске с результатом 221,95 балла. 13-летняя фигуристка после победы в короткой программе (73,56 балла) выиграла и произвольную (148,39).

Второе и третье места также заняли представительницы России Ксения Синицына (204,25) и Виктория Васильева (198,79).

Эта победа стала для Валиевой второй в сезоне после этапа в Куршевеле и позволила ей выйти в финал «Гран-при», который пройдет в Турине в декабре.