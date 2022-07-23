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Сегодня, 15:51

Валиева: «Сейчас я могу не сильно зависеть от тренера»

Валиева рассказала, бывает ли Тутберидзе нежной и ласковой с фигуристами
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, может ли быть тренер Этери Тутберидзе ласковой со своими учениками.

— Я благодарна своим тренерам за работу со мной. Сейчас я уже могу не сильно зависеть от тренера. Если я еду в тот же Сочи, то сама понимаю, где мои ошибки.

Может ли Этери Георгиевна быть ласковой и нежной? Она часто смотрит по тебе. Если она видит, что ты сразу включился в работу, то будет разговаривать с тобой спокойно. Но если она увидит, что ты витаешь где-то, то Этери Георгиевна старается тебя взбодрить. Твой соперник может сделать за эту тренировку два шага вперед, а каждая твоя пропущенная тренировка — это шаг назад.

Валиева завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы.

Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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