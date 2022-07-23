Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:13

Трусова объявила, что будет соревноваться в следующем сезоне

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова на VK Fest в интервью олимпийскому чемпионку Максиму Транькову рассказала, что собирается участвовать в соревнованиях следующего сезона.

Фигуристке уже поставили и короткую, и произвольную программы.

«Программы на новый сезон уже поставлены, я их накатываю. Названия никогда не озвучиваю заранее», — сказала Трусова.

В сезоне-2021/22 Трусова стала серебряным призером Олимпиады в Пекине.

Фигурное катание
Александра Трусова
0
Читайте также
Арбузная диета: вред или польза
Брат Хабиба захотел стать чемпионом Bellator. Полгода назад Усману Нурмагомедову грозили пожизненным сроком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева: «Сейчас я могу не сильно зависеть от тренера»

Валиева задумалась о пятерных прыжках
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости