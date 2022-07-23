Трусова объявила, что будет соревноваться в следующем сезоне

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова на VK Fest в интервью олимпийскому чемпионку Максиму Транькову рассказала, что собирается участвовать в соревнованиях следующего сезона.

Фигуристке уже поставили и короткую, и произвольную программы.

«Программы на новый сезон уже поставлены, я их накатываю. Названия никогда не озвучиваю заранее», — сказала Трусова.

В сезоне-2021/22 Трусова стала серебряным призером Олимпиады в Пекине.