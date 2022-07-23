Олимпийская чемпионка Камила Валиева поделилась впечатлениями от дебюта в парном катании.

Фигуристка выступает в паре с Дмитрием Соловьевым в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«Мне очень понравилось, это было что-то новое. Сначала было неудобно: «Какие шаги, поддержки, куда мы?» Но чем больше ты повторяешь, тем легче. Сейчас первое шоу, нужно было столько сделать. Очень волнительно! Следующие шоу ты вживаешься в роль, проживаешь ещё одну жизнь, полностью растворяешься. Мы с Димой [Соловьевым] на тренировках стараемся усложнять поддержки, недавно придумали новую», — сказала Валиева.

Валиева завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы.