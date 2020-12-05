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Валиева оценила свою короткую программу на Кубке России

19:51
Камила Валиева. Фото ФФККР
Камила Валиева. Фото ФФККР
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Кубка России в Москве. Фигуристка с помаркой исполнила тройной аксель и на данный момент занимает первое место.

— На тренировках я нарабатывала этот прыжок. За последнюю неделю он стал стабильнее, и мы решли его вставить, — цитирует официальный сайт ФФККР Валиеву. — Я считаю, на таком старте можно все-таки попробовать тройной аксель вставить, чтобы на следующих соревнованиях быть более уверенной. Помарка? Чуть-чуть не поняла, что я выехала с прыжка, и засомневалась. Я сама свою проделанную работу оцениваю на четверочку.

Дополнительная информация:

fsrussia.ru/news/5266-kamila-valieva-lidiruet-posle-korotkoj-programmy-v-megsporte.html

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