Валиева оценила свою короткую программу на Кубке России

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Кубка России в Москве. Фигуристка с помаркой исполнила тройной аксель и на данный момент занимает первое место.

— На тренировках я нарабатывала этот прыжок. За последнюю неделю он стал стабильнее, и мы решли его вставить, — цитирует официальный сайт ФФККР Валиеву. — Я считаю, на таком старте можно все-таки попробовать тройной аксель вставить, чтобы на следующих соревнованиях быть более уверенной. Помарка? Чуть-чуть не поняла, что я выехала с прыжка, и засомневалась. Я сама свою проделанную работу оцениваю на четверочку.