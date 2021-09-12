Российская фигуристка, вице-чемпионка России Камила Валиева прокомментировала свое выступление на контрольных прокатах сборной России.

— Показалось, немного нервничала перед стартом.

— Не показалось (смеется). Да, нервно было катать. В конце сезона было то же самое. Я просто очень много нервничаю, что делать совершенно нельзя. Я и на шестиминутке спокойной была, но, выйдя с разминки, меня прям захлестнуло.

— И ошибки из-за этого?

— Скорее всего, да, потому что на тренировках не всегда чисто катала, но на разминке я эту первую половину собрала вроде, надо было спокойнее. Но начала опять себя накручивать.

— Если вы говорите о проблемах с нервами, не думали с тренерами, может быть, обратиться к психологам?

— Можно следующий вопрос?

— Три четверных, тройной аксель — сумасшедший набор. Насколько физически тяжело выкатывать?

— Тяжеловато, конечно, но все же это начало сезона. Думаю, уже на следующих стартах будет полегче. Это рабочий набор на сезон.

— «Болеро» второй год подряд. С какими эмоциями катаете эту постановку?

— Стараюсь катать повзрослее, но пока не очень получается (смеется). Но выхожу во взрослый сезон, надо уже быть поуверенней, чем я сейчас. Из-за неуверенности ты начинаешь сковывать движения, сковываешь движения — получается каша, получается каша — нет программы.