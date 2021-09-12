Трусова рассказала о своем новым питомце
18:36
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем новым питомце.
— У вас сейчас больше собак или четверных?
— Одинаково.
— Что за порода?
— Пудель тикап, ее привезли из Китая. Я ее месяц ждала, это самая долгая моя собака. Обычно если я захотела, на следующий день купила. Ей шесть месяцев, и весит она кило двести. Зовут Круэлла.
— Имя связано с произвольной программой?
— Да, мы так решили с мамой. Программу на тот момент уже поставили, и нам показалось, что так будет интересно назвать. Дома она Эллочка.
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