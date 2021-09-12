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Трусова рассказала о своем новым питомце

18:36
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем новым питомце.

 — У вас сейчас больше собак или четверных?

— Одинаково.

— Что за порода?

— Пудель тикап, ее привезли из Китая. Я ее месяц ждала, это самая долгая моя собака. Обычно если я захотела, на следующий день купила. Ей шесть месяцев, и весит она кило двести. Зовут Круэлла.

— Имя связано с произвольной программой?

— Да, мы так решили с мамой. Программу на тот момент уже поставили, и нам показалось, что так будет интересно назвать. Дома она Эллочка.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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