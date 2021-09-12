Щербакова вспомнила, когда последний раз катала произвольную программу без четверных прыжков

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова выступила на контрольных прокатах в Челябинске с новой произвольной программой.

— Помните, когда последний раз катали произвольную без четверных?

— На соревнованиях сложно вспомнить. Наверное, еще до юниорского сезона. Но будем воспринимать это как прокаты. Все равно промежуточный этап для меня. Как тренеры сказали, сегодня был макет.

— Как подведете для себя итоги контрольных прокатов?

— Они для меня были мотивацией скорейшего восстановления. Как только я вспоминала, как скоро нужно будет катать программы перед зрителями, сразу хотела поскорее набрать форму, потому что не хотелось плохо выглядеть. Это такая хорошая точка, от которой можно оттолкнуться дальше. Хочется спрогрессировать к следующему своему появлению.

— После прошлых прокатов вы решили поменять произвольную программу — там были некоторые шероховатости. Сейчас есть ощущение, что эта программа на весь сезон?

— Мне она очень нравится, хотя я и понимаю, что она не настолько доработана, как ее видят и тренеры и как мне был хотелось. Я вижу в ней задумку и потенциал, который хочется раскрыть. Нужно, чтобы было мощнее, чище. Лично мне очень нравится она и сейчас, и то, как она может выглядеть дальше.