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Сегодня, 06:23

Валиева может принять участие в осенних и зимних шоу Навки

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что фигуристка Камила Валиева может принять участие в новогоднем шоу «Щелкунчик» и шоу «Вечера на хуторе» в Москве.

«От команды Камилы Валиевой у нас есть все подтверждения, что она может участвовать [в шоу]. Мы очень надеемся, что Камила сыграет одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик» и также примет участие в шоу «Вечера на хуторе» в Москве», — цитирует ТАСС Навку.

Шоу «Щелкунчик» пройдет с 20 декабря 2024 года по 7 января 2025 года в Москве, «Вечера на хуторе» — с 1 по 10 ноября в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/21143965
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
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