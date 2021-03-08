Валиева рассказала о нюансах работы с Тутберидзе

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала о нюансах работы с тренером Этери Тутберидзе.

«Отрабатывается все с установкой, что нет проходящих движений, ведь птицы не машут крыльями беспорядочно. Так и у нас — каждое движение должно быть выполнено осмысленно, с эмоцией и музыкально. А чтобы этого добиться, нужно повторять и повторять программу каждый день. А еще нужен такой тренер как Этери Георгиевна.

Она не успокаивается даже тогда, когда программа придумана, уже готова и выкатывается. Она будто эту программу катает со мной каждую тренировку, она знает каждый поворот головы, каждый взмах рукой, мне кажется, что она даже знает, как я дышу в программе, что я чувствую, исполняя тот или иной элемент. И я уже не я. Я — это она», — цитирует Валиеву La Personne.