Мишин рассказал, чем его поразила Туктамышева

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин рассказал, чем его поразила чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Он отметил, что благодарен спортсменке за талант и душевные качества.

— Вы говорили, что талантливый спортсмен и бездарный тренер всегда победят талантливого тренера с бездарным спортсменом. Хоть раз видели опровержение этой формулы?

— Я по-прежнему так считаю. Может, бывают не очень красивые, не очень стройные, не очень прыгучие фигуристы, но нужно, чтобы хоть какая-то грань таланта существовала. Посмотрите Туктамышеву. или Медведеву, Загитову, или Коляду, или Алиева, Трусову. Они все необыкновенно талантливые! — сказал Мишин в интервью «Советскому спорту».

— Когда 10 лет назад Туктамышева была в «Олимпийских надеждах», вы верили, что она сможет добраться до вершины?

— В то время у меня занимались Катя Гербольдт и Ксюша Доронина. И я замучился с ними. Вечером настроишь лутц, утром — его уже нет. Утром настроишь флип — вечером нет. Напоминало сельскохозяйственные работы китайцев. Утром сажают картошку, вечером — выкапывают. Потому что кушать хочется (смеется).

А Туктамышева хоть и не поразила меня обаянием, но вселила надежду что молодость и самобытность помогут в моих тренерских экспериментах. Я с теплым сердцем благодарю ее за талант и душевные качества.