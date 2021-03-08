Плющенко поздравил женщин с 8 Марта: «Живем ради вас, ненаглядных наших»
16:44
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram поздравил женщин с праздником.
«Дорогие женщины, хочу от всего сердца, от всей души поздравить вас с вашим праздником — с 8 марта. Пожелать вас счастья, пожелать вам добра и мира, любви. Конечно же, чтобы вы всегда были рядом, потому что мы с вами всегда герои. И живем ради вас, ненаглядных наших. Любви вам», — сказал Плющенко.
Напомним, 6 марта стало известно, что ученица Плющенко Алена Косторная вернулась к Этери Тутберидзе. В группе двукратного олимпийского чемпиона девушка тренировалась с лета 2020 года.
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