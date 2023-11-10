ВАДА по-прежнему настаивает на 4-летней дисквалификации Валиевой

Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по-прежнему настаивают на 4-летней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на повторных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — цитирует сообщение ВАДА ТАСС.

10 ноября CAS завершил слушание по делу Валиевой. Сообщалось, что решение будет вынесено в январе 2024 года.

опинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль.