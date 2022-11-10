В ВАДА не стали уточнять основания для передачи дела Валиевой в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало уточнять основания для передачи дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает ТАСС.

8 ноября глава ВАДА Витольд Банька сообщил, что дело 16-летней Валиевой передано в CAS в связи с тем, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) затягивает процесс.

«На данном этапе нам нечего добавить к заявлению, опубликованному господином Банькой. Это дело находится на рассмотрении, сейчас мы не можем давать дополнительные комментарии», — приводит ТАСС слова представителя ВАДА.

Также в агентстве не стали пояснять, существовал ли какой-либо дедлайн для вынесения решения по делу Валиевой.

Расследование по делу Валиевой завершилось в середине сентября, позднее дисциплинарный комитет РУСАДА должен был провести слушания и вынести решение. 21 октября в РУСАДА сообщили, что не будут озвучивать дату слушаний и решение комитета, потому что антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) после командных соревнований по фигурному катанию, по итогам которых Валиева стала чемпионкой, стало известно, что в допинг-пробе россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Игры в Китае проходили с 4 по 20 февраля 2022 года. Выездная панель CAS допустила Валиеву до участия в соревнованиях в одиночниц после ситуации с допинг-пробой. В одиночном женском катании спортсменка заняла четвертое место.