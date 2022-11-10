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10 ноября, 16:29

Вероника Жилина выиграла турнир среди юниорок в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
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Фигуристка Вероника Жилина стала победительницей соревнований среди юниорок «Московские звезды».

По итогам двух программ Жилина получила 221,14 балла (78,71 балла за короткую программу и 142,43 балла за произвольную программу).

Второй результат показала Любовь Рубцова, набравшая 195,46 балла (69,64 + 125,82). Третьей стала Лидия Плескачева (192,16; 64,74 + 127,42).

Отметим, что все эти спортсменки представляют на соревнованиях Москву.

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