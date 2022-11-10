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10 ноября, 10:35

Фигуристка Ильиных объяснила, почему рожала детей в Майами и Дубае

Иван Торопцев
Корреспондент
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Елена Ильиных.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елена Ильиных объяснила, почему рожала своих детей в Майами и Дубае.

У девушки и артиста балета Сергея Полунина есть двое сыновей: Мир (2020 г. р.) и Дар (2022 г. р.).

«Дело в том, что первые роды приходились на зимнее время. И Сергей очень заботливо все спланировал. Рассуждал так: в Москве зимой холодно, пришлось бы как-то одеваться с этим животом, да и гулять с коляской было бы проблемно. Вот мы и приняли решение буквально за три месяца до родов уехать в Майами. Наш старший сын Мир появился там. А вот Дар совершенно незапланированно родился в Дубае, где мы ждали американскую визу.

Помню, я начала сильно дергаться по поводу собственного состояния, а Сережа меня успокаивал: «Потерпи еще чуточку, ты же спортсменка. Получим визу и сразу улетим». Вот и дотерпели... Получилось, что оба ребенка в январе родились и оба — в теплых странах. Но второй раз все было страшнее", — рассказала в интервью RT Ильиных.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1071737-ilinyh-polunin-deti-beroev-intervyu
Фигурное катание
Елена Ильиных
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