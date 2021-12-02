В Китае перенесли чемпионат страны по фигурному катанию из-за коронавируса
22:02
Чемпионат Китая по фигурному катанию отложен на неопределенный срок, сообщает NBC Sport.
По информации источника, турнир был перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Чемпионат Китая должен был пройти с 6 по 12 декабря в Чэндэ.
В Китае с 4 по 20 февраля 2022 года должны пройти Олимпийские игры.
Дополнительная информация:
https://olympics.nbcsports.com/2021/12/01/china-figure-skating-national-championships-covid/
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