В Китае перенесли чемпионат страны по фигурному катанию из-за коронавируса

Чемпионат Китая по фигурному катанию отложен на неопределенный срок, сообщает NBC Sport.

По информации источника, турнир был перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Чемпионат Китая должен был пройти с 6 по 12 декабря в Чэндэ.

В Китае с 4 по 20 февраля 2022 года должны пройти Олимпийские игры.