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В Китае перенесли чемпионат страны по фигурному катанию из-за коронавируса

22:02
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Чемпионат Китая по фигурному катанию отложен на неопределенный срок, сообщает NBC Sport.

По информации источника, турнир был перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Чемпионат Китая должен был пройти с 6 по 12 декабря в Чэндэ.

В Китае с 4 по 20 февраля 2022 года должны пройти Олимпийские игры.

Дополнительная информация:

https://olympics.nbcsports.com/2021/12/01/china-figure-skating-national-championships-covid/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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