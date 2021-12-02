Артур Дмитриев выступит на чемпионате США по фигурному катанию

29-летний фигурист Артур Дмитриев выступит на чемпионате США. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Имя россиянина появилось в списке участников национального чемпионата.

Ранее Дмитриев в интервью «СЭ» рассказал, что продолжит карьеру под американским флагом. В составе сборной России в последний раз он выступал на этапе «Гран-при» в 2018 году.

Дмитриев — единственный в истории фигурист, который делал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях.

Чемпионат США состоится с 3 по 9 января в Нэшвилле.