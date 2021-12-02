Артур Дмитриев выступит на чемпионате США по фигурному катанию
23:20
29-летний фигурист Артур Дмитриев выступит на чемпионате США. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Имя россиянина появилось в списке участников национального чемпионата.
Ранее Дмитриев в интервью «СЭ» рассказал, что продолжит карьеру под американским флагом. В составе сборной России в последний раз он выступал на этапе «Гран-при» в 2018 году.
Дмитриев — единственный в истории фигурист, который делал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях.
Чемпионат США состоится с 3 по 9 января в Нэшвилле.
Дополнительная информация:
https://www.usfigureskating.org/sites/default/files/media-files/Entries%20to%202022%20Toyota%20U.S.%20Figure%20Skating%20Championships.pdf
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