«Не унываем». Синицина высказалась об отмене финала «Гран-при»

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, высказалась об отмене финала серии «Гран-при» из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Привет. Ну что, финал «Гран-при» по фигурному катанию официально отменили. Япония закрыла границы для всех иностранцев. Еще вчера мы обсуждали, как надеемся, что может что-то придумают, но... В любом случае не унываем.

Зато уже скоро увидимся в Питере на чемпионате России. Уверена, там все состоится", — написала Синицина в Instagram.

2 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене финала «Гран-при».

Соревнования должны были пройти с 9 по 12 декабря в японской Осаке.