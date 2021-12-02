«Не унываем». Синицина высказалась об отмене финала «Гран-при»
21:21
Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, высказалась об отмене финала серии «Гран-при» из-за сложной эпидемиологической ситуации.
«Привет. Ну что, финал «Гран-при» по фигурному катанию официально отменили. Япония закрыла границы для всех иностранцев. Еще вчера мы обсуждали, как надеемся, что может что-то придумают, но... В любом случае не унываем.
Зато уже скоро увидимся в Питере на чемпионате России. Уверена, там все состоится", — написала Синицина в Instagram.
2 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене финала «Гран-при».
Соревнования должны были пройти с 9 по 12 декабря в японской Осаке.
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