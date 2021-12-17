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В Федерации фигурного катания ответили на вопрос о госпитализации Татьяны Тарасовой

12:42
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Тарасова находится в больнице? У меня нет информации. К сожалению, я вам ничего нового сказать не могу. Состояние здоровья? У меня нет такой информации. Я не смог дозвониться», — сказал Горшков «СЭ».

Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» заявила, что с ней все в порядке. Ранее заслуженный тренер СССР пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем. Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Максим Траньков и ряд других представителей фигурного катания пожелали здоровья российскому специалисту.

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Артем Бухаев все материалы автора
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