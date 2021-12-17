Киркоров: «Тарасова действительно в больнице. Молитесь»
11:36
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров сообщил о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Он также призвал за нее молиться.
«Она действительно в больнице. Молитесь. Даст бог, все будет хорошо», — цитирует Киркорова NEWS.ru.
74-летняя Тарасова из-за плохого самочувствия пропустила съемки полуфинала и финала шоу «Ледниковый период». Вместо нее в составе жюри в телепроекте принял участие Киркоров.
Ранее Тарасова в разговоре с «СЭ» рассказала о состоянии своего здоровья.
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