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Киркоров: «Тарасова действительно в больнице. Молитесь»

11:36
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров сообщил о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Он также призвал за нее молиться.

«Она действительно в больнице. Молитесь. Даст бог, все будет хорошо», — цитирует Киркорова NEWS.ru.

74-летняя Тарасова из-за плохого самочувствия пропустила съемки полуфинала и финала шоу «Ледниковый период». Вместо нее в составе жюри в телепроекте принял участие Киркоров.

Ранее Тарасова в разговоре с «СЭ» рассказала о состоянии своего здоровья.

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Роман Шишов все материалы автора
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