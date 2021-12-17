Киркоров: «Тарасова действительно в больнице. Молитесь»

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров сообщил о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Он также призвал за нее молиться.

«Она действительно в больнице. Молитесь. Даст бог, все будет хорошо», — цитирует Киркорова NEWS.ru.

74-летняя Тарасова из-за плохого самочувствия пропустила съемки полуфинала и финала шоу «Ледниковый период». Вместо нее в составе жюри в телепроекте принял участие Киркоров.

Ранее Тарасова в разговоре с «СЭ» рассказала о состоянии своего здоровья.