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Сегодня, 09:47

Гендиректор ФФККР подтвердил смерть Александра Горшкова

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александр Горшков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гендиректор Федерации фигурного катания Валентин Писеев в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о смерти Александра Горшкова. Ему было 76 лет.

«Да, могу это подтвердить. О причинах смерти сказать ничего не могу, так как сам не владею информацией. Я сам нахожусь в поликлинике под капельницами, как только выйду, узнаю», — сказал Писеев «СЭ».

Александр Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду, выиграв золотые медали в 1976 году в Инсбруке.

С июня 2010 года Горшков занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Он три раза переизбирался на эту должность.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
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