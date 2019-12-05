Российская фигуристка Дарья Усачева после чистого исполнения короткой программы в турнире девушек в юниорском финале «Гран-при» отметила, что перед прокатом даже не волновалась.

— Сегодняшний день был хорошим с самого утра, у меня было хорошее настроение, много сил, я не волновалась, у меня не было ощущения, что сегодня у меня главный старт в сезоне — сказала Усачева. — Прокатом я довольна, я смогла справиться со своим набором. На этапах серии я больше настраивалась именно сделать прыжки, а сегодня я была спокойна. Сложно ли было выходить после Валиевой? Мы с Камилой давно дружим, так как занимаемся в одной группе и давно знакомы. Мне не мешает знание того, cколько баллов набрала моя соперница. Перед прокатом меня волную только я сама.

Произвольную программу на турнире девушки покажут 6 декабря в 18.20 по московскому времени. После короткой программы Усачева занимает второе место и представит произвольную программу последней.(Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции