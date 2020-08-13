Известный хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» оценил известный в фигурном катании мем «а где букет?», получивший популярность после ухода Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Тогда многие поклонники задавались вопросом, как попрощались спортсменка и тренер, некоторые приписывали Тутберидзе излишнюю заинтересованность в получении цветов.

— Если ввести контракты в фигурном катании, мы не будем окунаться в мир детской песочницы и спрашивать: «А где букет?» И перестанем выяснять, сколько цветов надо было принести.

— Надо просто букет в контракт вписывать. В сумму компенсации.

— Вот как раз мне кажется, если бы ввели контракты, то и букеты легко бы шли. Все будут знать, что всё честно и чисто, каждый получил свой кусочек славы и работа была награждена по заслугам. А букеты можно оставить на усмотрение людей. По крайней мере друг друга за километр обходить не будут. (Дмитрий Кузнецов)

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