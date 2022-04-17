Уна Браун и Гейдж Браун стали чемпионами мира среди юниоров в танцах на льду

Американские фигуристы Уна Браун и Гейдж Браун стали чемпионами мира среди юниоров в танцах на льду.

Пара в сумме за ритм-танец и произвольный набрала 170,25 балла.

Второе место заняли канадцы Натали Д'Алессандро и Брюс Уодделл (162,56), замкнули тройку лучших их соотечественники Надя Башинска и Питер Бимон (157,64).

Юниорский чемпионат мира в Таллине проходит без российских фигуристов из-за их отстранения от международных соревнований.