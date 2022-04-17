Российская фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» высказалась об ограничениях выполнения сложных элементов во время коммерческих шоу после травмы фигуриста Евгения Семененко.

«Хочется пожелать Евгению скорейшего выздоровления. Сотрясения бывают разной степени, сроки выздоровления тоже очень отличаются. Голова это не шутки. Это падение — случайное стечение обстоятельств. Такое могло произойти и на тренировках. Это чисто техническая ошибка. Это падение не из-за того, что маленький лед или плохое освещение. Есть контрольный прокат. Если Женя пошел на это, значит, был сделан не один прогон. Я думаю, если спортсмен уверен в себе и хочет продемонстрировать свою программу, то почему нет?», — сказала Гербольдт «СЭ».

На шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты.

Позднее тренер фигуриста Алексей Мишин заявил, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга.