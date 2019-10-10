Ученик Тутберидзе Самсонов лидирует после короткой программы на турнире, посвященном памяти Дениса Тена

14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов занимает первое место после короткой программы на турнире памяти Дениса Тена, набрав 88,64 балла.

Второе и третье места после короткой программы также у российских юношей. Артур Даниелян — второй с 83,95 балла, а Марк Кондратюк — третий с 67,48 балла.

Юноши представят произвольные программы на турнире 11 октября в пятницу, начиная с 10.45 (по московскому времени).