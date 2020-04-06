Ученик Тутберидзе Куница перешел в парное катание. Бывшие тренеры пообещали болеть за него

Российский фигурист Георгий Куница, тренировавшийся в группе Этери Тутберидзе, будет выступать в парном катании и тренироваться в Санкт-Петербурге, об этом сообщается в Instagram-аккаунте тренерской группы.

— По совместному решению Георгий Куница после окончания сезона перешел в пары и переехал для тренировочного процесса в Петербург, — говорится в заявлении. — Желаем Георгию состояться в спорте. Мы будем следить за твоими достижениями и болеть за тебя.

В сезоне-2019/20 17-летний Куница занял четвертое место на первенстве России среди юниоров и не смог отобраться на юниорский чемпионат мира.