ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Ученик Тутберидзе Куница перешел в парное катание. Бывшие тренеры пообещали болеть за него

19:45
Георгий Куница (в центре) с Сергеем Дудаковым (слева) и Этери Тутберидзе (справа). Фото Instagram
Георгий Куница (в центре) с Сергеем Дудаковым (слева) и Этери Тутберидзе (справа). Фото Instagram
Теги:

Российский фигурист Георгий Куница, тренировавшийся в группе Этери Тутберидзе, будет выступать в парном катании и тренироваться в Санкт-Петербурге, об этом сообщается в Instagram-аккаунте тренерской группы.

— По совместному решению Георгий Куница после окончания сезона перешел в пары и переехал для тренировочного процесса в Петербург, — говорится в заявлении. — Желаем Георгию состояться в спорте. Мы будем следить за твоими достижениями и болеть за тебя.

В сезоне-2019/20 17-летний Куница занял четвертое место на первенстве России среди юниоров и не смог отобраться на юниорский чемпионат мира.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир