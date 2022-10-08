Ученик Тутберидзе Самсонов оценил свое выступление в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина

Ученик тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Самсонов оценил свое выступление в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина. Он набрал 150,83 балла.

По итогам обеих программ у Самсонова 224,13 балла и промежуточное третье место.

— Как себя ощущаете? Как оцените сегодняшнее выступление?

— Могу лучше, сегодня показал не стопроцентный результат. Пока что тяжеловато дышится под конец программы. Каждый день тренируюсь. Становится лучше, если сравнивать с первым прокатом, который у меня был после перерыва. Минимум 30 процентов уже вернулись. Есть над чем работать. Пока что не хватает до конца сил. Что касается сегодня, рад, что собрался на все элементы. Вчера немножко шатало, поэтому не смог выполнить каскад. Сегодня увереннее чувствовал себя в прыжках. Рад, что смог показать чистое катание. Буду стараться, не торопясь восстанавливать сложные элементы. Буду сохранять здоровье на целый сезон.

— Группа поддержки помогает? Растянули большой баннер.

— Конечно, помогает. Спасибо им, что дарят подарки. Их поддержка меня мотивирует. Моя задача дать им в ответ хорошее катание.

— Вам дает уверенность от успешного первого старта в сезоне?

— Конечно, особенно после долгого перерыва каждый выход на соревнования дает мотивацию. Это помогает выходить на свой высокий уровень. Понимаю, что могу лучше. Осталось продолжать работать.

— Сложные элементы будете по ходу сезона пробовать?

— Да. Не спеша, буду их отрабатывать. Уже начал их восстанавливать. Каждый день будем их тренировать. Тройной аксель уже близко. Надеюсь, что скоро будем вставлять в программы. Хочется его делать в короткой, потому что на произвольной программе будет легче выходить. В течение сезона будем восстанавливать все прыжки. И любимые, и нелюбимые.

— Вы долго восстанавливались от полученной травмы, как вас поддержал тренерский штаб в этот момент?

— В первую очередь, все в общем меня поддерживали. Как они, так и федерация фигурного катания. Получилась хорошая поддержка, я безумно этому рад. Мои тренеры очень помогают мне реализовать свой потенциал, каждый из них — отличный психолог. Они в меня верят до последнего, это очень приятно. Когда тренер умеет найти правильные слова перед выходом на лед, выступать сразу же спокойнее и легче. Тренер всегда рядом, это самое главное! Я рад поделиться со всеми всем тем, что происходит в моей жизни сейчас. Думаю, что болельщики будут поддерживать меня еще больше.