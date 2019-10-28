Ученица Тутберидзе Жилина исполнила четверной тулуп. Это уже второй квадр 11-летней фигуристки

Российская фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, исполнила четверной тулуп на тренировке. Ранее спортсменка сделала тройной аксель на тренировке в зале, а также четверной сальхов на льду.

На международных соревнованиях четверной тулуп из россиянок исполняли только две других ученицы Тутберидзе — 15-летняя Александра Трусова и 13-летняя Камила Валиева.