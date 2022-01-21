Ученица Тутберидзе Петросян сказала, что у нее все пошло не по плану с самого начала на первенстве России

Фигуристка Аделия Петросян, которая тренируется у Этери Тутберидзе в «Самбо-70» рассказала о своем выступлении на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Плохо, что еще я могу сказать. Все не пошло по плану с самого начала. Будем дальше исправлять ошибки. Я еще никогда не была такой взволнованной, потому что на шестиминутке у меня не получалось многое. Сегодня присутствовало некоторое волнение. От четверного тулупа отказалась, потому что не было смысла уже на него идти. Первый четверной риттбергер был в степаут, со второго упала. Пробовать еще один четверной было рискованно. Не физически — просто чтобы не терять баллы.

Это выступление с чемпионатом России никак не сравнится. В Санкт-Петербурге откатала чисто, мне самой понравилось. Тут — плохо. Это было не из-за того, что тут был отбор. В Петербурге было более комфортно, получился сразу четверной риттбергер. На разминке я все делала и была даже более спокойной, чем здесь. Не было Этери Георгиевны, а она всем очень помогает своим взглядом. Но здесь я откатала плохо не из-за того, что ее не было», — сказала Петросян.

Отметим, что Аделия вероятно пропустит первенство мира среди юниоров, так как не попала в тройку лучших на отброчном старте.