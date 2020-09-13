У Медведевой обострилась травма спины
11:00
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогла идеально исполнить свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России из-за травмы спины, утверждает RT.
Евгении Медведевой мешала не вовремя обострившаяся травма спины, из-за чего заметно пострадало качество всех вращений.
Сама Медведева оценила свой прокат на «удовлетворительно», но отметила, что «больших ошибок не было».
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/782806-otkrytye-prokaty-figurnoe-katanie-moskva