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У Медведевой обострилась травма спины

11:00
12 сентября. Москва. Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 сентября. Москва. Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогла идеально исполнить свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России из-за травмы спины, утверждает RT.

Евгении Медведевой мешала не вовремя обострившаяся травма спины, из-за чего заметно пострадало качество всех вращений.

Сама Медведева оценила свой прокат на «удовлетворительно», но отметила, что «больших ошибок не было».

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/782806-otkrytye-prokaty-figurnoe-katanie-moskva

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