У Медведевой обострилась травма спины

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогла идеально исполнить свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России из-за травмы спины, утверждает RT.

Евгении Медведевой мешала не вовремя обострившаяся травма спины, из-за чего заметно пострадало качество всех вращений.

Сама Медведева оценила свой прокат на «удовлетворительно», но отметила, что «больших ошибок не было».