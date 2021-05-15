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У фигуристки Сотсковой украли телефон с паролями от соцсетей

13:08
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Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова заявила, что у нее украли телефон.

«Друзья, у меня произошла очень неприятная история, один нехороший человек украл у меня телефон, а вместе с ним и все мои соцсети. Если кому-то приходили от меня сообщения начиная с вечера 9 мая, это была не я, если кого-то обидели приношу свои глубочайшие извинения.

Купила новый телефон, поменяла все пароли, но вот Instagram восстановить пока не получилось, так как его временно удалили, но я не теряю надежды и веры, что он ко мне вернется. Всех люблю, берегите себя», - написала Сотскова в новом аккаунте в Instagram.

Напомним, 3 марта федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что Сотскова, закончившая карьеру в июле 2020 года, получила дисквалификацию сроком на 10 лет. Ее признали виновной в подделке медицинского документа, который объяснял наличие запрещенного вещества (фуросемида) в организме.

Начало дисквалификации — с 6 апреля 2020 года, дата окончания — 5 апреля 2030 года.

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