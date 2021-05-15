Аделина Сотникова – о комплексе «Арктика»: «Здесь можно готовиться к большим стартам»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от торжественного открытия спортивного комплекса «Арктика».

«Очень радует открытие такого комплекса. Очень важно, что катки стандартные, на них можно работать и готовиться к большим стартам. И вообще комплекс очень хороший, здесь приятно находиться. Думаю, уже есть много желающих заниматься здесь», – сказала Сотникова «СЭ».

(Сергей Федоров)