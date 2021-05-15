Аделина Сотникова – о комплексе «Арктика»: «Здесь можно готовиться к большим стартам»
13:12
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от торжественного открытия спортивного комплекса «Арктика».
«Очень радует открытие такого комплекса. Очень важно, что катки стандартные, на них можно работать и готовиться к большим стартам. И вообще комплекс очень хороший, здесь приятно находиться. Думаю, уже есть много желающих заниматься здесь», – сказала Сотникова «СЭ».
(Сергей Федоров)
Читайте также
Майкл Чендлер вылечил спину массажером. Случайно сказал о нем у Рогана, и прибор за сутки купили 100 тысяч человек
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю